NOTA

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) informa que o paciente do sexo masculino, residente em Aracaju, vítima de queimadura provocada por álcool deu entrada no último domingo (04). A vítima apresentou lesões de segundo grau, superficial e profunda, perfazendo cerca de 20% da superfície corporal queimada e passou por procedimento cirúrgico. No momento, encontra-se estável, consciente, orientado e em ventilação ambiente.

Ascom Huse