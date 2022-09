Policiais civis da Delegacia de Tobias Barreto deram cumprimento ao mandado de prisão contra um funcionário de um correspondente bancário, em Tobias Barreto. O prejuízo é estimado em R$ 200 mil. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira (8).

De acordo com as informações policiais, a Delegacia de Tobias Barreto foi procurada, há cerca de dois meses, pela proprietária de um ponto do estabelecimento.

A proprietária comunicou que, ao fim do expediente, um cliente chegou para fazer um pagamento. Nesse momento, em que ela reabriu o caixa, observou o registro de um pagamento que não tinha sido contabilizado.

Diante da situação, ela procurou a delegacia e uma investigação foi iniciada. A apuração indicou que um funcionário levou uma máquina para casa e fez pagamentos em seu próprio proveito.

Conforme a apuração, o funcionário gerava boletos em seu nome e registrava como o pagamento tendo sido recebido no ponto bancário. Porém o dinheiro não entrava no estabelecimento e ele recebia o valor.

Também segundo a investigação, o funcionário utilizava contas em bancos digitais e repassava o dinheiro para contas que o beneficiavam.

Na casa dele, foram encontrados diversos telefones celulares, a própria máquina do ponto bancário, notebook, televisão e cartões.

A investigação segue em andamento para apurar o envolvimento de outras pessoas.