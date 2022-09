Policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) apreenderam uma arma de fabricação caseira no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital. O fato foi registrado na manhã dessa quarta-feira, 28, após uma denúncia de ameaça.

As equipes do 1º BPM foram acionadas pelo Ciosp para averiguar a denúncia de que um homem estava ameaçando outro com uma arma de fogo, na Rua 44, no Bairro Santa Maria.

De imediato, os policiais foram até o endereço e localizaram o suspeito. No momento da abordagem, o agressor estava desarmado, mas confessou que havia escondido a arma dentro da sua residência, embaixo de um travesseiro.

Os militares realizaram buscas no imóvel, onde encontraram o armamento, uma garrucha calibre 12, de fabricação caseira.

O suspeito e a arma foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE