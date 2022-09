A Polícia Civil divulgou, nesta quinta-feira (22), imagens do autor de uma tentativa de furto em um apartamento localizado no bairro 13 de Julho, na Zona Sul de Aracaju. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM) e informações sobre o suspeito podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

Segundo o delegado Everton Santos, o autor do crime entra como se fosse morador do prédio. “O acesso é franqueado a ele, que vai até um apartamento no 11º andar e tenta entrar no local para subtrair objetos de valores. Então, estamos divulgando as imagens do autor do crime entrando e saindo do condomínio”, informou.

Conforme o delegado, o objetivo da divulgação dessas imagens é o de que a população contribua com o trabalho da Polícia Civil. “As pessoas que acaso o reconheçam, podem informar os dados e a qualificação desse infrator por meio do Disque-Denúncia, no 181, com a garantia que o sigilo é garantido”, revelou.

Ainda de acordo com Everton Santos, a investigação está em andamento também com o objetivo de identificar se o autor do crime já havia praticado a mesma ação em outros locais. “Para que a gente possa retirá-lo de circulação, com sua prisão, através de um mandado judicial”, acrescentou.

O delegado evidenciou que, nesse caso, não houve furto. “Não teve subtração neste caso. Foi apenas uma tentativa porque soou o alarme. Outros moradores do mesmo andar informaram à portaria, e o autor do ato conseguiu sair do local sem ser parado”, mencionou o titular da 1ª DM.

Além disso, como orientação, o delegado também destacou que as entradas em condomínios devem ser sempre filmadas. “E recomendamos que haja um supervisor que acompanhe essa pessoa até o apartamento que a pessoa que adentra o condomínio deseja ir”, sugeriu Everton Santos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização do autor da tentativa de furto em um apartamento localizado em um prédio no bairro 13 de Julho, na Zona Sul de Aracaju, sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.