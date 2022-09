A Divisão de Roubos e Furtos de Veículo (DRFV) divulgou, na terça-feira (13), imagens do roubo de uma caminhonete que fazia o transporte de uma geladeira no bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju. O crime foi praticado no final da manhã do dia 8 de setembro.

De acordo com o delegado Kassio Viana, a vítima estava parada na frente da casa de um cliente, que iria fazer o transporte de uma geladeira da capital para São Cristóvão. “A vítima foi abordada por um homem que, em posse de arma de fogo, a obrigou a sair do veículo”, detalhou.

Após o autor do crime roubar o veículo, a vítima ainda subiu na carroceria da caminhonete. “Então, o autor do crime parou o veículo e fez um disparo em direção à vítima. Mas, graças a Deus, o disparo não a acertou”, revelou o delegado.

Kassio Viana pediu a contribuição da população para a elucidação do crime. “O fato do autor do crime estar com o carro e com a geladeira em cima, uma saveiro de cor prata, pode facilitar para que alguém que o conheça ou tenha o visto estacionar em algum local possa passar informações”, acrescentou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o autor do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.