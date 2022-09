O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou investigações para esclarecer a origem de uma perna de bebê encontrada na manhã de sexta-feira, 16, no Povoado Rita Cacete, no município de São Cristóvão.

Após populares localizarem uma perna infantil na zona rural são-cristóvense, a equipe de local de crime do DHPP foi acionada. A suspeita inicial é de que o membro pertence a um bebê muito pequeno ou a feto abortado em fase de pleno desenvolvimento.

Como o restante do corpo não foi localizado durante a ação desta sexta, existe a possibilidade de que o membro humano tenho sido levado à área onde foi encontrado por animais. No momento, uma das linhas de investigação é de crime de aborto.

Assim, o DHPP pede que a população colabore com informações a respeito do fato, através do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é assegurado.