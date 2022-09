Policiais civis da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam um homem de 20 anos, suspeito por dois roubos e um homicídio. A ação aconteceu na sexta-feira, 9, no bairro América, em Aracaju.

De acordo com a DRFV, duas investigações em andamento indicaram a participação do suspeito em dois roubos de veículos, que seriam de motoristas de aplicativos de transporte.

Segundo a delegada Michele Araújo, em um dos fatos, que ocorreu no dia 2 de fevereiro deste ano, o homem teria atuado com um amigo [Domingos Costa Silva], que permanece foragido, além de outro comparsa ainda não identificado. “Durante a prática do crime, a vítima foi privada momentaneamente de sua liberdade e liberada em outra localidade, oportunidade em que foram subtraídos seu veículo, aparelho celular e dinheiro”, explicou a delegada.

Já o delegado Kássio Keliton, disse que o segundo inquérito, que refere-se a um roubo contra um motorista de aplicativo, ocorrido no dia 23 de fevereiro, também apurou a participação do homem preso e do seu amigo no crime.

“Segundo as investigações, em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, os investigados chegaram a disparar contra os policiais, ocasião em que o suspeito foi preso e o outro rapaz conseguiu fugir. A princípio, o preso havia sido autuado pelo crime de receptação, tendo sido posto em liberdade logo depois. Mas com o avançar das investigações, constatou-se sua participação no roubo, oportunidade em que, atendendo pedido da Polícia Civil, a Justiça decretou sua prisão preventiva”, comentou o delegado.

Contra o investigado, ainda consta um mandado de prisão por homicídio. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já foi notificado da captura do investigado.

Informações sobre o paradeiro de Domingos Costa Silva podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.