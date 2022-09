O Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof) realizou trabalho preventivo contra vários tipos de crimes que são registrados na área central de Aracaju e na região do conjunto Augusto Franco. A ação policial ocorreu na noite desse sábado, 3, e se estendeu até a madrugada do domingo, 4.

Durante a iniciativa, foram feitas diversas abordagens em bares e pessoas, resultando nas apreensões de duas armas brancas e de materiais usados para o consumo de entorpecentes. Segundo o Gecrof, a medida preventiva continuará ocorrendo, inclusive em outras partes da cidade, de acordo com as manchas criminais levantadas pela segurança pública.

Assim, a Polícia Civil reforça a importância do registro do boletim de ocorrência para o constante mapeamento da mancha criminal e realização de operações preventivas e repressivas de combate à criminalidade na Grande Aracaju e no interior do estado.

A população também pode colaborar denunciando suspeitos envolvidos em crimes pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.