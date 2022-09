Policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) e do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 66kg de drogas na tarde desta quinta-feira (29). O caso ocorreu na avenida Lauro Porto, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a comandante do 5° BPM, major Manuela, o veículo já vinha sendo monitorado. Os militares deram sinal de parada ao veículo ao perceber que o condutor tentou fazer uma manobra ao avistar a presença policial.

O condutor alegou que não sabia o que continha nas caixas onde estava o entorpecente e disse que foi contratado para fazer o transporte em Arapiraca (AL).

A ação policial também resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas. Ele foi identificado como Jadson Leonardo dos Santos.

Dos 66kg de entorpecentes, 62kg são de maconha e 4kg são de cocaína. O caso foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos (Denarc), que ficará responsável pelas investigações.