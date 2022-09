A Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc) divulgou nessa segunda-feira (05) a prisão de uma visitante que tentou entrar no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (Copemcan) com materiais ilícitos. A ação foi operacionalizada pela Polícia Penal de Sergipe.

De acordo com a Polícia, uma mulher tentava visitar seu companheiro, detento da unidade. Durante a inspeção de rotina através do aparelho bodyscan, ela foi flagrada com corpo estranho na região pélvica e quando encaminhada para local privativo e interrogada, retirou um envolucro do canal vaginal e afirmou se tratar de 100g de maconha e 10g de cocaína.

Quando questionada, a mulher afirmou que adquiriu a droga no centro da cidade e que entregaria para o companheiro. Ela relatou, ainda, que na última visita íntima, o mesmo a persuadiu com apelo de ganho financeiro a levar a droga. De acordo com a mulher, o objetivo seria custear as despesas do filho. Ela, então, aceitou a proposta, que culminou no flagrante.

Durante todo o procedimento ela foi informada que seu silêncio é constitucionalmente aceito, respondendo apenas o que a convém, por livre e espontânea vontade.