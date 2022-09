Tendo início às 22h04 desta quinta-feira, 22, a primavera, responsável pela transição entre as estações de inverno e verão, em que ocorre intensa luminosidade e os dias e noites têm a mesma duração de horas, favorecendo o fotoperoidismo na vegetação e com isso o brotar das flores e espécies nativas da Mata Atlântica brasileira, será predominantemente de tempo firme, temperaturas elevadas e chuvas dentro da média climatológica do final de setembro à novembro, em todo o Estado.

Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma, em razão de o Estado estar ao Sul da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), nos municípios dos Territórios do Alto Sertão e Agreste Central Sergipano, as chuvas ocorrerão em menor quantidade durante toda a estação.

Ainda segundo a CMT, outras ocorrências da primavera no Estado serão a elevação das temperaturas mínimas no início e das máximas ao fim da estação, os ventos acima da média durante o período, além da probabilidade de que ocorra temporais na terceira semana de dezembro, quando ocorre a transição para o verão.

Previsão do tempo

Para hoje, 22, a última manhã e tarde de inverno serão de tempo nublado e parcialmente nublado nos oito territórios sergipanos. À noite, período de transição do inverno para a primavera, terá tempo nublado em todo o Estado. No litoral, as temperaturas mínimas ficam em torno de 20,3°C e as máximas em 28,3°C, enquanto no interior elas variam de 19,8°C e à 29,9°C.

Na sexta-feira, 23, primeiro dia da primavera, a madrugada será de tempo nublado em todo o Estado. A manhã, tarde e noite serão de tempo parcialmente nublado em todos os territórios. As temperaturas mínimas serão de 21,3°C no litoral e 20,6°C no interior. Já as máximas ficam em torno de 28,5°C e 30,8°C, respectivamente.

Fonte: Sedurbs