Uma tentativa de assalto a capitão da policia militar terminou com quarto homens mortos após troca de tiros nesta segunda-feira (05).

As informações são de que o grupo tentou assaltar o capitão da PM na rodovia da Indústria em nossa Senhora do Socorro e o militar reagiu, trocou tiros com os suspeitos. Em seguida, em Rosário do Catete, abandonaram o carro com um dos comparsas morto e roubaram um Celta.

Em fuga, os bandidos se depararam com uma guarnição da PM em Estância e após uma intensa troca de tiros os três bandidos foram atingidos e mortos. Dentro do veículo foram encontradas granadas e armas de grosso calibre.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana