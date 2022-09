Foi realizada, na tarde desta terça-feira (27), mais uma reunião para definir o planejamento estratégico de atuação da Secretaria da Segurança Pública (SSP/SE) durante o Pré-Caju 2022. O evento contará com a atuação das polícias Militar e Civil, assim como do Corpo de Bombeiros, garantido a segurança pública da festividade que irá ocorrer no período que compreende os dias 4 a 6 de novembro.

O Pré-Caju 2022 tem uma estimativa de público de 300 mil pessoas por dia. O modelo de realização do evento é diferente dos realizados anteriormente, já que irá ocorrer na avenida Santos Dumont, na Orla de Atalaia, compreendendo os o trecho entre a Passarela do Caranguejo e o farol da Coroa do Meio. O circuito contempla os hotéis e restaurantes da Orla de Atalaia.

O decreto de autorização da realização do evento já foi assinado pelo prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. O documento, além de delimitar o local onde ocorrerá o evento, também delimita as atuações dos órgãos municipais como Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Ensurb), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania (Semdec).

O empresário e um dos organizadores do Pré-Caju, Yuri Rocha, considerou que os encontros com a segurança pública de Sergipe estão sendo positivos. “Estou muito feliz e muito seguro. Toda nossa população e turistas estarão bastante seguros. Não é a primeira reunião, é um planejamento que já vem há meses, e já tivemos outras reuniões para que todo o planejamento seja ainda mais aperfeiçoado”, mencionou.

O empresário e vereador por Aracaju Fabiano Oliveira, organizador da festa, reiterou o compromisso da Secretaria da Segurança Pública (SSP) com a tranquilidade do Pré-Caju 2022. “Temos o planejamento elaborado por todos que fazem a SSP. Nós agora estamos trabalhando firmemente para esse apoio da SSP aos foliões, tendo a nossa cidade gerando emprego e renda. Temos muito a agradecer”, evidenciou.

O secretário da segurança pública, João Eloy de Menezes, ressaltou o compromisso das forças de segurança pública de Sergipe com a tranquilidade do evento que irá gerar impactos positivos para o Estado de Sergipe. “É um dos eventos que representa a retomada do setor de shows no estado. E termos impactos positivos para os setores de hotelaria e de bares e restaurantes. Então estaremos prontos para garantir a segurança do nosso povo e dos turistas que virão a Sergipe”, assinalou.