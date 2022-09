A defesa do candidato ao Governo do Estado, Valmir de Francisquinho (PL), afirmou que o postulante segue na disputa ao Palácio dos Despachos. A declaração foi feita após o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) impugnar a candidatura do ex-prefeito de Itabaiana, nesta quinta-feira, 8. A decisão cabe recurso.

De acordo com o advogado Evânio Moura, a candidatura de Valmir é legítima, pois foi registrada antes do anúncio do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referente ao processo da inelegibilidade. Foi citado ainda que são aguardados embargos dessa decisão.

Na decisão, foi estabelecido que Valmir pode apresentar um nome em substituição ao dele. Ele também pode recorrer e assim dar continuidade à campanha eleitoral normalmente até que o recurso seja julgado pelo TSE. Segundo o calendário das Eleições 2022, a Justiça Eleitoral deverá julgar todos os pedidos até a próxima segunda-feira, 12.

Valmir é visto como um dos maiores fenômenos eleitorais da história de Sergipe e, segundo a maioria das pesquisas divulgadas até aqui, está próximo de se tornar governador de Sergipe. Com o resultado positivo da população, sua luta no momento é contra o sistema.

