Os votos de Valmir de Francisquinho serão considerados nulos. A informação é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram nesta quinta-feira (29) em manter a impugnação do candidato ao Governo de Sergipe, Valmir de Francisquinho (PL). Com a decisão, Valmir não poderá disputar o pleito.

Valmir foi condenado por cometer ilegalidades em favorecimento do filho Talysson Costa, candidato a deputado estadual há quatro anos atrás e está inelegível até 2026. O presidente Jair Bolsonaro chegou a pedir votos para o candidato, que liderava as pesquisas ao Governo de Sergipe.

Com a decisão, ele fica impedido de utilizar o horário eleitoral gratuito, bem como os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).