Em matéria exclusiva exibida no Fantástico, neste domingo (09/10). Com exclusividade, o Fantástico obteve acesso aos laudos da perícia do caso Genivaldo – o homem agredido e asfixiado em uma abordagem brutal de policiais rodoviários federais, em Sergipe.

Relembre O caso

O ato brutal aconteceu no dia 25 de maio, em Umbaúba, cidade do sul de Sergipe com cerca de 25 mil habitantes. Os acusados, três policiais rodoviários federais: William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolpho Lima Nascimento. Genivaldo foi parado pelos agentes por pilotar uma moto sem capacete.

De acordo com o Fantástico, os peritos analisaram imagens de câmeras de segurança e vídeos gravados por pessoas que testemunharam tudo, inclusive parentes de Genivaldo.

“A asfixia fofo gerada na gestão por substâncias, irritante sufocantes, existente tanto no spray de pimenta, quanto na granada lacrimogênea.” afirmou o perito ao Fantástico.

A Polícia Federal indiciou os três agentes da PRF por homicídio qualificado e abuso de autoridade. Agora, o Ministério Público Federal e a Justiça decidem se vão dar prosseguimento ao processo.

“Eles mataram meu irmão e não tiveram respeito com afamilia, e um avergaonga como uma cois adessa pra mim”, declarou a irmã de Genivaldo, com recebimento de multa enviado pela PRF.

A defesa alega que a intenção não era matar Genivaldo.