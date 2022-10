Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) de Sergipe cumpriram mandados de prisão contra um empresário e um comparsa, suspeitos de fornecer armas a traficantes de Sergipe. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira, 18, na cidade de Arapiraca, no estado de Alagoas.

No final de julho, policiais militares apreenderam droga e uma carabina .40 em um imóvel vazio, no bairro Industrial, em Aracaju. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes e, posteriormente, ao Departamento de Narcóticos (Denarc), onde foi instaurado inquérito policial.

Durante as investigações, ficou constatado que a arma de fogo havia sido vendida em Maceió há pouco tempo. Também identificaram que os envolvidos utilizaram documentos falsos na negociação, incluindo o Certificado de Registro de Arma de Fogo – Craf. De acordo com os registros requisitados à loja de armas, o suposto comprador seria um homem que mora em São Paulo. No entanto, conforme verificado pelos investigadores do Denarc, a foto da CNH não pertencia ao verdadeiro dono documento.

Após levantamentos e troca de informações com a Polícia Civil alagoana, surgiram dois suspeitos, que residem em Arapiraca. Um deles é um empresário local que já respondeu por porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e violência doméstica, que foi detido hoje. Ele tem dois documentos de identificação diferentes, ambos de Sergipe e, segundo as investigações, adquire e repassa armas de fogo a traficantes do estado.

No mês de agosto, ele esteve em Aracaju e, utilizando uma das identidades, foi a uma loja e comprou uma carabina 9mm, que foi repassada a terceiros ainda não identificados.

Diante do ocorrido, o delegado Ataíde Alves, responsável pelo inquérito, representou pelas prisões temporárias de quatro pessoas: os dois suspeitos de Alagoas e um casal de Sergipe. Estes últimos, que já têm passagem por tráfico de drogas, estavam utilizando o imóvel do Bairro Industrial em que a arma e a droga foram apreendidas.

Desta forma, nesta terça-feira, 18, a equipe do Denarc prendeu, em Arapiraca, o empresário e seu comparsa. Com eles foram apreendidas duas pistolas, uma 9mm e outra .40, munições, celulares e um veículo.

Em Aracaju, outra equipe do Departamento prendeu a suspeita de tráfico. O companheiro dela, identificado como Bruno Santos de Lima, ainda está foragido. Contra ele, além do mandado de prisão temporária, há um mandado de prisão preventiva expedido em razão de outra investigação em que mais de 100 quilos de maconha, que seriam de Bruno, foram apreendidos pelo Departamento de Narcóticos.

O delegado Ataíde Alves informa que quaisquer informações sobre o paradeiro de Bruno podem ser repassadas via 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.

Essa foi a primeira fase da investigação, que terá sequência e contará com troca de informações com o Departamento de Narcóticos de Alagoas. Segundo o Denarc, os levantamentos feitos até o momento indicam que há indícios de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

A operação de hoje recebeu o nome de Parmênides, em alusão ao filósofo grego que disse ter encontrado a deusa Verdade.