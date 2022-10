O Departamento de Narcóticos (Denarc) prendeu um suspeito de 22 anos por tráfico de drogas, no bairro Jardim Centenário, na capital, em cumprimento a mandado de prisão preventiva. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 7.

Após investigações do Denarc, o suspeito foi localizado e detido. Em interrogatório, feito na presença de um advogado, ele confessou uma tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, em agosto deste ano, no município de Simão Dias.

Segundo as informações obtidas pela polícia, a tentativa de homicídio feita em Simão Dias está relacionada a uma desavença por conta de drogas. O investigado encontra-se à disposição da Justiça.