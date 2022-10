O deputado estadual por Sergipe, Luciano Bispo foi flagrado entregando dinheiro a um eleitor durante caminhada em apoio a Fábio Mitidieri. O fato ocorreu no último domingo, 23.

De acordo com as imagens, um eleitor se aproxima do deputado, que por sua vez coloca a mão no bolso e em seguida entrega o dinheiro.

Confira: