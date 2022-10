O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão de Joel Sebastião da Silva Junior, 26. Ele é investigado como o autor do feminicídio de Caroline Vitória Soares de Souza. A prisão ocorreu na tarde desta sexta-feira (7), no bairro Veneza II, em Aracaju.

O crime ocorreu na manhã do dia 5 de outubro na residência da vítima no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Caroline Vitória foi morta com golpes de faca. A irmã da vítima também chegou a ser atingida, mas sobreviveu.

Diante dos fatos, o DHPP solicitou a prisão preventiva do investigado, que foi aceita pela 1ª Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro.

O mandado de prisão foi cumprido no bairro Veneza II, Aracaju, após o suspeito tentar fugir do cerco policial e ser abordado por diversos populares. Ele já encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil também ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e denúncia de suspeitos de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.