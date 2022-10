O Departamento de Homicídios Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu em flagrante uma mulher e um homem instantes após disparos de arma de fogo em via pública na Zona Norte de Aracaju. O caso ocorreu no loteamento Nova Liberdade II, no bairro Jardim Centenário, e foi divulgado nesta quinta-feira (20).

De acordo com as informações policiais, a equipe de Local de Crime foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo. Porém, a apuração preliminar identificou que, na verdade, teria ocorrido uma troca de tiros no local e que o investigado teria pedido para que a companheira escondesse a arma.

Diante da apuração policial, a equipe conseguiu localizar a arma de fogo, um revólver de calibre 38, com munições intactas e também deflagradas. Ambos foram presos em flagrante. Além disso, o mandado de prisão definitiva contra o homem também foi cumprido pela equipe do DHPP.