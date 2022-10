Com 100% das urnas apuradas pelo TSE, foi definido o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 no estado de Sergipe.

Lula (PT) teve 63,82% dos votos válidos, contra 29,16% de Bolsonaro (PL). Confira a seguir os resultados do primeiro turno das eleições 2022 para presidente em Sergipe:

Veja o percentual de votos válidos obtido por cada candidato:

Lula (PT): 63,82% (828.716 votos) Jair Bolsonaro (PL): 29,16% (378.610 votos) Simone Tebet (MDB): 3,24% (42.073 votos) Ciro Gomes (PDT): 3,10% (40.247 votos)

O segundo turno acontece no próximo dia 30 de Outubro, onde mais de um milhão e meio de sergipanos retornam às urnas para votar para governador e presidente.