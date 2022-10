Na madrugada do dia 08/09/2022, no povoado Pedra de Amolar, município de Tobias Barreto, EDUARDO MARTINS FELIX (conhecido como ‘Ua’), assassinou a mãe enquanto dormia, com pauladas e golpe de foice. A vítima tinha 89 anos, morava sozinha com o assassino e era a mantenedora dele, o que choca, ainda mais, a população.

O assassino deixou diversas cartas, no local do crime, informando que ELE É O NOVO LÁZARO, e que matou sua mãe para que todos saibam do que ele é capaz. Nas cartas ele confessa o crime e ameaça diversas pessoas: vizinhos, parentes e conhecidos da família, deixando claro que ele não tinha nenhum problema com sua mãe, apenas a matou para mostrar o seu “poder” para a família e para a população do povoado Pedra de Amolar

Após o crime, o assassino, conhecido na região como ‘Ua’, fugiu sem deixar pistas. Desde então, a polícia Civil e Militar de Tobias Barreto, com o apoio e as denúncias da população local, tem empreendido esforços para encontrá-lo; mas sem sucesso até o presente momento.

O assassino não deixa dúvida do quanto é cruel. Além deste crime, que demostra a sua frieza ao matar a mãe enquanto dormia, ele já havia sido preso e condenado, em 2018, pelo crime de estupro.

No crime de estupro ele abordou a vítima, uma jovem conhecida dele e dos moradores do povoado Pedra de Amolar, que tinha o hábito de transitar de moto em uma estrada deserta da roça; de forma inesperada, pois surgiu de uma mata, levando a vítima ao chão. E, após imobilizá-la, levou-a para o mato, amarrou-a numa árvore, escondeu a moto e, logo após, a arrastou até uma casa da roça, que não morava mais ninguém, de propriedade da mãe do acusado.

Nesta casa o assassino e estuprador amarrou a vítima no teto, abusando dela por diversas horas. Após o estupro, ele fugiu, ficando foragido na mata por diversos dias; vindo a se entregar a polícia dias depois.

Esses dois crimes: estupro e assassinato da mãe demonstram o quanto ele é perigoso. Mais uma vez ele encontra-se foragido, deixando os moradores da região inseguros; já que ele deixou registrado, nas cartas encontradas junto com o corpo de sua mãe, que ELE É O NOVO LÁZARO e que MATOU e CONTINUARÁ MATANDO.

Caso alguém tenha informação que possa auxiliar nas investigações entre em contato com a Polícia Civil, através do Disque-Denúncia 181.