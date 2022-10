Um homem com passagem pelo sistema prisional foi baleado na Rua Benedito Guedes, no Bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju, na noite desta quinta-feira (27). Cerca de dez tiros foram ouvidos por moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, o autor do crime estava conduzindo um carro quando efetuou vários disparos contra a vítima, que foi socorrido para uma unidade hospitalar com ferimentos na cabeça e na mão. No local, foi encontrado um estojo deflagrado de calibre 12.

Informações relacionadas à tentativa de homicídio podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Via PM