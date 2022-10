O Governo do Estado informa que, assim como publicado no decreto Nº 41.070 de 2021, será ponto facultativo nesta sexta-feira, 28, para a Administração estadual. A data é referente à celebração do Dia do Servidor Público.

Os serviços essenciais e emergenciais do Estado, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, polícias Militar e Civil, Samu 192 Sergipe, hospitais e demais unidades de saúde de urgência estarão de plantão atendendo às demandas da população.

ASN