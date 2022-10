Como mostra os dados do TSE, com a maior votação da história de Sergipe, filha de André moura, Yandra de André é eleita deputada federal

“Eu só tenho a agradecer. Agradecer por cada abraço, cada apoio, cada palavra de carinho e, principalmente, pela confiança do voto. Eu sei do compromisso que tenho com o sergipanos e como disse durante a campanha, não irei decepcionar. Vocês terão orgulho de mim”, garantiu Yandra.