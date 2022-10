A jornalista Bárbara Gancia atacou filha de 11 anos de Bolsonaro: ‘Ela parece uma puta’

No último domingo (16), a jornalista fez uma publicação no Twitter atacando Laura, de apenas 11 anos, primeira filha do relacionamento do presidente Jair Bolsonaro com Michelle Bolsonaro.

“Para bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma puta”, escreveu a jornalista em rede social.

Barbara Maria Vallarino Gancia é uma jornalista brasileira. Colunista do jornal Folha de S. Paulo, até 2016