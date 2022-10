O jogador, influenciador e empresário de Free Fire, LUIZ SHEIKKK ,anunciou nesta “Quinta Feira , (6) seu novo canal no YouTube “LUIZ SHEIKKK” com desafios entre personalidades populares e streamers. A data também é seu aniversário de 20 anos, segundo o pro player, o objetivo é ajudar pessoas distribuindo codiguim e prêmios no canal.

Veja também No Content Available

Dessa vez, vou sair um pouco da linha dos games e focar no entretenimento para vocês, recompensando as pessoas que me acompanham em todos os lugares.

Nesse novo conteúdo, vou propor alguns desafios e quem cumprir vai receber uma quantia em dinheiro ou grandes prêmios. Vai ser irado e tenho certeza que todo mundo vai querer participar”

Instagram @luiz_sheikkk