A manhã da última segunda-feira, 10, foi uma das mais agitadas dessa eleição. Se de um lado Valmir de Francisquinho anunciava aliança com o PT, do outro lado, aliás, no hotel vizinho, pastores de várias denominações que haviam apoiado o Itabaianense no 1º turno aderiam a campanha de Fábio Mitidieri.

A informação é de que uma maioria avassaladora de lideres evangélicos em retaliação a decisão de Valmir, buscaram se aliar a Mitidieri para não deixar que o Petista Rogério Carvalho suba ao poder no próximo dia 30.

Também está marcada uma reunião na capital para a próxima sexta-feira, 14, com mais de 300 líderes que também irão se aliançar com Fábio.

A sorte está lançada.

Maycon Fernandes/Jornalista