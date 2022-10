Em ação conjunta entre as polícias Civil de Sergipe e de Alagoas, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva de uma mulher investigada por tentativa de homicídio e homicídio consumado. Os crimes ocorreram no início deste ano em Arapiraca (AL). A ação policial, que aconteceu em Nossa Senhora da Glória, foi divulgada nesta segunda-feira (10).

A operação ocorreu após troca de informações entre os delegados Jorge Eduardo, da Polícia Civil de Sergipe, e Everton Gonçalves, da Polícia Civil de Alagoas. Com isso, foi identificado que a investigada estava em Nossa Senhora da Glória.

Conforme a investigação, a mulher é suspeita de atrair as vítimas, dois homens que eram inimigos de integrantes de um grupo criminoso, para a emboscada. Após acertarem um programa com a investigada e uma prima, adolescente, as vítimas foram atraídas e atingidas com disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a apuração policial, uma das mulheres chegou a beijar e abraçar os alvos da ação criminosa, para que fossem identificados pelos executores do crime.

A Polícia Civil de Alagoas já havia identificado e prendido um dos executores do crime, além de já ter aprendido a adolescente. A mulher presa em Sergipe já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.