Ao conceder entrevista à rádio Jovem Pan, nesta segunda-feira (17), o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, avaliou que o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, que foi candidato ao Governo do Estado nas eleições deste ano, começou a ser prejudicado ainda no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), que o deixou inelegível.

“O objeto da ação foi vergonhoso. Em um dos votos, o desembargador falou que é inadmissível que um filho de um prefeito do interior tenha mais de 40 mil votos. Hoje, Cristiano Cavalcante, marido da prefeita de Capela, teve mais de 40 mil votos e concorreu sob júdice. Entendo que o TSE demorou muito a julgar os embargos de declaração. Quem vai reparar o dano agora que o TSE cometeu após a eleição, que ele está elegível? A Justiça Eleitoral deveria ser mais célere. O poder do povo foi usurpado”, afirmou.

Adailton também avaliou que o apoio de Valmir a Rogério Carvalho,no segundo turno da eleição governamental, foi o mais sensato devido às circunstâncias.

Nós fazemos oposição ao Governo do Estado há 20 anos. Fomos perseguidos. Valmir foi preso. Não teria coerência estarmos de um lado que prendeu Valmir injustamente. O povo de Itabaiana acompanha a decisão de Valmir de Francisquinho”, declarou.

Sobre seu futuro político, Adailton ratificou que é um soldado do agrupamento liderado por Valmir de Francisquinho e que se o povo entender que ele deve disputar a reeleição, estará pronto.

“Contudo, se Valmir entender que ele deve voltar a ser candidato a prefeito de Itabaiana, eu aceitarei na maior tranquilidade”,garantiu.

Diante das especulações que há um acordo entre Valmir e Rogério Carvalho para um possível apoiamento do petista para que Valmir dispute a prefeitura de Aracaju, Adailton Sousa não confirmou, mas salientou que seria uma experiência interessante para o povo da capital sergipana.

“Seria a oportunidade de ter um prefeito que tem o cheiro do povo e colocar o povo no poder. A gente vê a administração atual muito elitizada e o povo fica em segundo plano. A gente não vê o atendimento social. Quais os programas sociais que existem em Aracaju?”, indagou.

