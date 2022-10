Protocolo SE-07904/2022.

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

O levantamento foi feito com entrevistas presenciais e ouviu 1.000 pessoas entre 17 e 18 de outubro.

Votos válidos

– Rogério Carvalho (PT) – 57%

– Fábio Mitidieri (PSD) – 43%

No cenário de votos totais, os que dizem votar nulo ou branco são 13% e os entrevistados que afirmaram não saber ou preferiram não responder somam 6%.

Segundo turno – votos totais

– Rogério Carvalho (PT) – 46%

– Fábio Mitidieri (PSD) – 35%

– Brancos e nulos – 13%

– Não sabem/não responderam – 6%

A pesquisa foi realizada pela Realtime Big Data.