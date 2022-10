Equipes da Delegacia Especial de Proteção Animal e ao Meio Ambiente (Depama) apreenderam galos que estavam em uma rinha na Grande Aracaju. A ação policial foi divulgada nesta quinta-feira (27).

De acordo com a delegada Georlize Teles, a unidade policial recebeu a denúncia sobre a prática criminosa.

“Uma equipe policial se dirigiu ao local indicado na denúncia. No caminho, deparou-se com uma roda de homens e, no meio dessa roda, dois galos brigando e já muito feridos”, detalhou.

Diante da cena, os policiais deram voz de prisão e conduziram os responsáveis pelos animais à delegacia. “Bem como apreenderam apetrechos semelhantes a esporões que estavam atados aos galos”, acrescentou Georlize Teles.

Na delegacia, conforme a delegada, foi lavrado o procedimento policial. “E encaminhado ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as medidas relativas ao crime de maus-tratos”, complementou.

Georlize Teles concluiu ressaltando que a prática é crime. “É importante dizer à população que rinha de galo é crime. E a Polícia Civil estará atenta nessas questões”, finalizou a titular da Depama.