A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), informou, nesta quinta-feira (13), que elucidou crimes envolvendo a criação de perfis falsos em rede social que estariam em nome de uma unidade prisional de Sergipe. A prática colocava em risco a integridade e segurança de internos e de servidores.

De acordo com as informações policiais, a DRCC, no início deste ano, instaurou um inquérito policial para investigar a prática. Conforme a apuração policial, os perfis estavam sendo utilizados para postagens de imagens das instalações internas da unidade prisional, acompanhadas de comentários caluniosos.

Durante as investigações, que duraram cerca de oito meses, foi possível a identificação da autoria, com coleta de provas que propiciaram, ainda, a constatação de outro crime, o de falsa identidade, cometido mediante o cadastramento indevido de linhas telefônicas em nome de terceiros.

O investigado, ouvido em interrogatório, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio e somente se manifestar em Juízo, tendo sido indiciado pelo cometimento dos crimes de calúnia qualificada e falsa identidade. O inquérito policial foi concluído e será remetido à Justiça.