A Delegacia de Riachão do Dantas informou, nesta quinta-feira (6), que elucidou o crime de homicídio, por motivo fútil, que ocorreu no dia 3 de outubro no povoado Tanque Novo. O investigado como autor do crime foi preso.

De acordo com o delegado Bruno Santana, a vítima foi atingida com golpe de faca, o que a levou à morte. As equipes identificaram e encontraram o autor do homicídio, que foi preso em cumprimento a mandado de prisão.

O homem identificado como o autor do crime já encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181).