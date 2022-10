Policiais civis da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prenderam Diego Miranda dos Santos, investigado pelo roubo de uma motocicleta pertencente a um entregador de lanches em Aracaju. O crime ocorreu em setembro deste ano. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira (19).

Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 6 de setembro, no bairro Olaria. Além da motocicleta do entregador de lanches, o investigado teria levado outros objetos da vítima.

De acordo com a delegada Aliete Melo, no dia 22 de setembro, o investigado havia sido preso em flagrante pelo crime de receptação, na posse da motocicleta roubada.

“Com a continuidade das investigações, conseguimos identificar que na verdade ele teria sido um dos autores do roubo da motocicleta, inclusive sendo o responsável por ameaçar a vítima com um revólver durante a subtração da motocicleta”, explicou.

As investigações seguem a fim de identificar e localizar o segundo responsável pelo roubo. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.