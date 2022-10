Policiais civis da Delegacia Regional de Lagarto recuperaram um veículo que havia sido subtraído de uma locadora situada em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (5), no município lagartense.

Conforme as investigações, os policiais receberam a denúncia de que o veículo estaria trafegando nas proximidades da unidade do Detran, no município.

Diante da informação, os policiais iniciaram diligências e localizaram o veículo no ponto indicado na denúncia.

Ao consultar a placa, as equipes constataram que o carro havia sido subtraído de uma locadora de veículos localizada no Aeroporto de Aracaju, no final do ano de 2019.

O condutor do veículo foi conduzido à Delegacia Regional de Lagarto, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de receptação.