Na noite desta quinta-feira, 6, a Polícia Militar foi acionada para conter um tumulto em um condomínio de luxo localizado no município de Barra dos Coqueiros, no imóvel da cantora da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, que morreu no dia 23 de fevereiro deste ano.

Segundo informações, a irmã da cantora, Andréa Abelha, teria ido ao imóvel para pegar o pai, que conta com a internação domiciliar (o Home Care), e levar ao hospital, pois, segundo ela, ele necessitava de cuidados médicos.

Porém, ao retornar ao imóvel, a mesma teria dito que iria morar lá com o pai, o que não foi permitido por Cleverton Santana, o Clevinho, viúvo de Paulinha Abelha. Ele acabou acionando a Polícia Militar, através do 190.

Após muita discussão, a polícia conseguiu conter os ânimos e a irmã de Paulinha acabou deixando a residência, onde mora Clevinho, sua mãe e o pai de Paulinha Abelha.

Essa não é a primeira vez que a irmã faz referência ao imóvel deixado pela cantora Paulinha Abelha. Em agosto, ela publicou um vídeo em seu perfil em uma rede social fazendo uma exigência para que o viúvo, Clevinho Santana, deixasse a casa onde morava com a artista. Pelo conteúdo do vídeo, a alegação de Andrea é que na casa onde mora, em Simão Dias, não há condições para cuidar do pai, que sofre de Alzheimer.

“Aqui em Simão Dias não tem recursos. A gente quer ir para a casa. Ele precisa sair de lá para a gente ir para a casa. É só pra esclarecer pra vocês. Isso não está acontecendo”, disse a irmã à época.

Ainda de acordo com informações, Clevinho deve acionar a Justiça para regularizar a situação de visitas dos familiares ao sogro.

