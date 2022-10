Policiais militares da 2ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar (2ª Cia / 8º BPM) prenderam em flagrante Nailton Oliveira Santos por cárcere privado. A prisão ocorreu no início da manhã deste domingo (31).

De acordo com as informações policiais, uma equipe foi acionada para verificar a denúncia de que um homem estaria mantendo três pessoas em cárcere privado nas dependências de uma instituição de ensino.

Com o apoio da Guarda Municipal, os militares fizeram buscas no local e encontraram as vítimas. A informação apurada no local é de que o homem havia pulado o muro do colégio. O homem ainda chegou a fazer ameaças contra as vítimas.

A equipe policial fez a prisão e também apreendeu uma faca, objeto que o homem havia escondido após a chegada dos agentes. O homem foi preso e conduzido para uma unidade policial, onde o caso foi registrado.