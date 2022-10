Na tarde dessa terça-feira, 25, policiais do 7º Batalhão prenderam um homem por suspeita de tráfico ilícitos de drogas no Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto, região Centro-Sul de Sergipe.

A prisão aconteceu às 15h, após denúncia anônima sobre um tráfico de entorpecentes próximo a um bar, localizado na Rua 14.

De acordo com a equipe, os militares chegaram ao local, e notaram o momento em que o suspeito saía do estabelecimento. Com ele, foram encontradas cinco embalagens com cocaína. Também foram apreendidas outra quantidade de drogas e uma balança de precisão escondidas no quintal da residência do suspeito.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: Ascom/PMSE