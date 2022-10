O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) flagrou dois suspeitos por roubo de motocicleta na Zona Norte de Aracaju, nesta quinta-feira, 20. Ainda durante a ação, um veículo Fiat Argo, que estava sendo usado pela dupla e tinha restrição, foi recuperado.

Policiais do BPRp realizavam rondas na região Norte da capital, quando ouviram pela rede rádio que uma motocicleta de modelo Fan e cor preta tinha sido roubada na localidade conhecida como Pau Ferro, por ocupantes de um veículo Argo, de cor branca. Em seguida, na Avenida Euclides Figueiredo, a guarnição avistou o carro citado no rádio, e iniciou a aproximação policial.

Ao perceber a presença da viatura, o veículo seguido pela Radiopatrulha empreendeu fuga em alta velocidade, sendo perseguido por diversas ruas da região, até que, na Rua João Batista Cabral, no bairro Japãozinho, os suspeitos perderam o controle da direção e colidiram o automóvel na parede de uma residência.

Os dois ocupantes do Argo desembarcaram imediatamente, efetuando disparos contra a guarnição, que reagiu à investida dos suspeitos. Em meio à troca de tiros, a dupla suspeita foi alvejada e levada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), onde recebeu atendimento médico, mas acabou evoluindo a óbito.

Com os homens, a BPRp apreendeu dois revólveres, um calibre 32 e outro 38, além de munições deflagradas. Ao consultar o chassi do veículo Argo, foi constatado que ele tinha restrição de roubo/furto. Diante do ocorrido, o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).