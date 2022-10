O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, negou uma ação de desqualificação movida por Valmir de Francisquinho para desqualificar a contestação de registro de candidatura do governo Sergipe. A decisão foi tomada neste domingo (16).

A defesa pede o cancelamento do segundo turno das eleições após um veredito em uma investigação da justiça eleitoral que levou à absolvição de condenações por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2018. A validação de 457.922 votos foi atribuída aos candidatos do primeiro turno.

O ministro mencionou na sentença que no momento do julgamento da inscrição dos candidatos, não havia absolutamente nenhuma decisão que excluísse os candidatos da inelegibilidade. “O autor ficou satisfeito com a decisão de negar o registro da candidatura, deixando o prazo para a interposição de um recurso válido para albis”, disse ele.