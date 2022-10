O senador Alessandro Vieira (PSDB) anunciou via Twitter na noite desta quarta-feira, 26, que apoiará o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República.

“Em 2018, diante de candidatos que não me representavam, fiz minha escolha baseado na crença no fortalecimento do combate à corrupção. Errei, como mostram os 4 anos de desmonte e aparelhamento das instituições, bem como o sequestro do Orçamento Público por interesses privados.

Novamente, vejo no segundo turno candidatos que não me representam. Como rejeito a omissão, é preciso escolher. Os meus critérios serão respeito democrático, resgate da educação pública e preservação do meio ambiente, pois não vejo combate à corrupção inserido em nenhum dos projetos.

Sigo JK, sobre não ter compromisso com o erro. Os citados critérios impõem o voto em Lula, diante do desastre do governo atual em áreas fundamentais. Depois, vamos trabalhar na construção de alternativas políticas que nos permitam no futuro votar por esperança e não por rejeição”.