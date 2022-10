Em Sergipe, nos últimos dois anos, foram apreendidas 4.480 armas de fogo ilegais durante as ações de abordagens e operações policiais deflagradas tanto na capital, quanto no interior do estado. Os dados são do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2022, publicação feita pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública (FBSP), divulgado na última terça-feira (28).

De acordo com o levantamento, em 2020, as forças de segurança pública de Sergipe apreenderam 2.357 armas de fogo que estavam circulando ilegalmente pelo estado. No ano seguinte, 2021, outros 2.123 armamentos foram apreendidos durante as abordagens e operações deflagradas pelas polícias Civil e Militar nos 75 municípios de Sergipe.

O delegado-geral, Thiago Leandro, reforçou que o porte ou a posse ilegal de arma de fogo é crime. “Ser encontrado armado, sem uma autorização, é crime e não mais uma contravenção penal já há um bom tempo. A maioria das armas apreendidas no estado estavam nas mãos de pessoas que cometeram crimes e geralmente vêm ilegalmente de outros países”, revelou.

O comandante da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, destacou que a retirada das armas de fogo ilegais das ruas contribui para a redução de diversos tipos de crimes na capital e no interior do estado. “As apreensões fazem parte das ações preventivas e repressivas das nossas polícias. Esses armamentos são apreendidos em abordagens e as apreensões evitam roubos e homicídios”, enfatizou.

As armas de fogo apreendidas em Sergipe também são encaminhadas para perícia. O Instituto de Criminalística (IC) conta com o setor de balística forense, onde os peritos criminais estão preparados para precisar o calibre das armas e se os armamentos foram utilizados em crimes que já estão em investigação nas delegacias e unidades especializadas da Polícia Civil em Sergipe.