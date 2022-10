A tv Sergipe divulgou na tarde desta quinta-feira, 27, o cancelamento do debate que ocorreria na parte da noite.

De acordo com a emissora, o motivo do cancelamento é que foi apresentado um atestado médico por parte da campanha de Fábio Mitidieri. A emissora disse ainda que a suspensão nesse caso faz partes das regras impostas no acordo em caso de doença.

Esse seria o último debate antes das eleições.

Mitidieri está internado desde a última quarta-feira com quadro de astenia intensa, [consiste na condição de perda ou diminuição da força física], dor torácica, vertigem, náuseas e vômitos e sintomas respiratórios.