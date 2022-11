Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira dentro de uma unidade de ensino técnico profissionalizante localizada no bairro Inácio Barbosa, na Zona Sul de Aracaju. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira (23).

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Civil, o homem é vigilante e teria conseguido acesso ao local por estar fardado e ter informado que precisava conversar com a vítima.

O autor dos disparos foi conduzido a uma delegacia. A ação policial contou com a atuação de equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Aracaju. A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).