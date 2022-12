O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) combateu um incêndio que atingiu cinco ônibus estacionados na garagem de uma empresa localizada no bairro Novo Paraíso, em Aracaju. As equipes lotadas no quartel central foram acionadas via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por volta das 03h50 da madrugada desta quarta-feira (30).

De acordo com tenente Eduardo da Costa, que comandou as equipes durante a ocorrência, ao chegar no local os bombeiros encontraram quatro ônibus destruídos pelo fogo e as chamas se alastrando para um quinto veículo.

“Realizamos o combate utilizando água e líquido gerador de espuma (LGE), evitando que as chamas atingissem os demais veículos estacionados no local”, informou o oficial.

Ainda segundo o tenente Eduardo, o atendimento à ocorrência contou com o apoio das guarnições do 2º SGBM/1º GBM, localizado no Bairro Atalaia, e 4º GBM, situado em Nª Sª do Socorro, além de militares mobilizados pela Força nacional de Segurança Pública em Sergipe.

Fonte: Ascom/CBMSE