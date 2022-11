Um casal de idosos foi morto a facadas dentro de casa no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, na noite desta segunda-feira (28). O principal suspeito é filho das vítimas, que sofre transtornos mentais e teria surtado no momento do crime.

Segundo relatos, o homem trabalha como frentista em um posto de combustíveis, morava com os pais e já apresentou outros episódios de agressividade. Ainda não há informação sobre o paradeiro dele.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal. Em nota, a Polícia Civil informou que já deu início às investigações no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Informações relacionadas ao caso podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181).

Com informações do A8