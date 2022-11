Edla da Conceição Félix de 42 anos, e Genilson Santos Pinheiro da Silva, de 48 anos, foram mortos durante briga familiar em Nova Mutum/Cuiabá, no último domingo (13). Filho da vítima foi preso por suspeita de cometer o crime.

De acordo com a polícia, o filho de Edla tem apenas 17 anos é usuário de drogas e estava morando há um mês com a mãe no Cuiabá.

O adolescente tentou a agredir o padrasto com uma faca e para se defender o padrasto pegou uma faca e foi para cima dele. A mãe do adolescente tentou tirar a faca do marido, mas ao puxar a faca teria cortado a própria garganta.

Ao ver que a mãe tinha morrido partiu para cima do padrasto e os esfaqueou por diversas vezes.