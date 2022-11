Fortes chuvas devem atingir essas regiões ao longo desta sexta-feira (4) e sábado (5), com possibilidade de fortes rajadas de vento. Segundo a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Serhma (SE), o volume das chuvas varia entre 20 e 30 mm/h e podem chegar até 50 mm/dia, e ventos moderados predominantemente no dia de hoje com velocidade entre 40 a 60km/h.

A Defesa Civil Nacional alerta para a previsão de chuvas intensas em estados das regiões Norte e Nordeste do País ao longo desta sexta-feira (4) e sábado (5). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Amapá, Pará, Tocantins, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia deverão ser os locais mais afetados.

De acordo com o Inmet, os acumulados de chuvas podem chegar a 100 milímetros por dia, com ventos de até 100 quilômetros por hora. Com isso, há risco de Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Diante da previsão, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) já comunicou as defesas civis estaduais do risco e opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa.

O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, destaca a importância de que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar medidas de autoproteção.

“É fundamental que a população adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre. É importante que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção”, observou.

Nos casos de rajadas de vento, a Defesa Civil Nacional recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, porque há risco de queda e descargas elétricas, além de não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

